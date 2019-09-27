الوزير بو صعب استقبل ضباطا لم تبت استقالتهم ورتباء متقاعدين

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب العميد المتقاعد أندريه بو معشر مع عدد من الرتباء المتقاعدين، وجرى البحث في أسباب تأخير دفع تعويضات عدد كبير منهم بالرغم من مرور شهور عدة على إحالتهم على التقاعد، واشتكوا من كون عسكريين آخرين أحيلوا على التقاعد في فترات لاحقة وصرفت لهم تعويضاتهم.

واستقبل الوزير بو صعب، وفدا من ضباط الجيش ممن تقدموا بطلب الاستقالة منذ بداية العام الحالي ولم يتم البت في طلباتهم لتاريخه، فشرحوا وضعهم للوزير، مشتكين من كون ضباط آخرين في مثل حالهم أحيلوا على التقاعد من دون حصول أي تأخير.

ووعد الوزير بو صعب الوفدين ب”العمل على البت في هاتين المسألتين في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام