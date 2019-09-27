الوفاق تطالب بالافراج عن ست سجينات رأي

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بضرورة الافراج عن ست سجينات رأي بحرينيات يقبعن في سجون النظام البحريني بسبب آرائهن.

واكدت الوفاق ان المحكومات هن زكية البربوري – خمس سنوات مع اسقاط جنسية ومدينة علي-ثلاث سنوات وهاجر منصور-ثلاث سنوات وفاطمة عبدالله -ثلاث سنوات وايمان عبدالله -ثلاث سنوات وامال عبدالله – ثلاث سنوات يقبعن في السجون ضمن مواجهة النظام للحراك المطلبي الشعبي المطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ورفضاً للظلم والاستبداد والنهب والفساد.

ويعمد النظام الى اعتقال النساء البحرينيات وتعذيبهن وابتزازهن واستخدام كافة الاساليب القذرة في اهانتهن بهدف الضغط على الشعب للتراجع عن المطالب الضرورية الذي يطالب بها معظم شعب البحرين.

واكدت الوفاق بأن سجينات الرأي البحرينيات ليس مكانهن السجن بل المجتمع لاداء دورهن التربوي والعائلي وادوارهن المجتمعية الاخرى وان اعتقالهن يشكل وصمة عار في جبين هذا النظام الديكتاتوري الذي تجاوز كل القيم والاعراف الاسلامية و الانسانية في استهداف المرأة البحرينية

علماً بأن النظام اعتقل منذ بداية الحراك حتى الآن أكثر من 300 إمرأة بحرينية وكانت مؤسساته كالمجلس الأعلى للمرأة وغيرها و التي تتحدث عن حقوق المرأة إما صامته أو داعمة لجرائمه ضد المرأة.