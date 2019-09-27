نقيب أصحاب محطات المحروقات بعد لقاء وفد منهم الحريري: اتفقنا على أن نستلم المحروقات بالليرة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 16:48

نقيب أصحاب محطات المحروقات بعد لقاء وفد منهم الحريري: اتفقنا على أن نستلم المحروقات بالليرة اللبنانية

منذ 48 mins 27 September، 2019
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