رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يمكن أن تقرر الولايات المتحدة من الذي يجب أن يُمنح تأشيرات إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 16:48

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا يمكن أن تقرر الولايات المتحدة من الذي يجب أن يُمنح تأشيرات إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 52 mins 27 September، 2019
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