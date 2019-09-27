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September 27 2019 - 16:48

موسكو تأمل في أن لا تصل العلاقات الثنائية مع واشنطن لنشر المكالمات السرية

منذ 2 ساعة 27 September، 2019
بوتين وترامب
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن “الكرملين يأمل في أن لا يصل الوضع في العلاقات الروسية – الأميركية للكشف عن المكالمات بين الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس دونالد ترامب، كما حدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي”. وقال المتحدث الروسي للصحفيين الجمعة، ردا على سؤال بهذا الصدد، “في هذه الحالة، أكرر مرة أخرى أن كل هذه المنشورات وكل شيء آخر، هو مسألة داخلية للولايات المتحدة الأميركية، ونحن لن نتدخل بها”. وأضاف بيسكوف “بالطبع هذه مسألة غير طبيعية، وكقاعدة عامة، يتم تصنيف مواد مثل هذه المحادثات على مستوى رؤساء الدول إما “سرية” أو “سرية للغاية”. وكقاعدة عامة ، بطبيعة الحال ، عادة لا يتم نشر هذا”، مؤكدا على أن روسيا “تأمل في أن لا تصل العلاقات الثنائية بين البلدين لنشر مثل هذه المكالمات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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