روحاني: لا نخشى التفاوض لكن اميركا هي العائق

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن ايران “لا تخشى التفاوض ولا تتهرب منه بل إن اميركا هي العائق ولا تريد حل القضية”. وفي تصريح ادلى به حين وصوله الى مطار “مهرآباد” بطهران ظهر الجمعة، قال الرئيس روحاني، “لقد قالوا صراحة إنهم يمكنهم إزالة الحظر كله، إلا أن هيكلية القضية لم تكن مقبولة، إذ أنه في أجواء الحظر ومع بقاء الحظر والأجواء المسمومة للضغوط القصوى حتى لو كانت في اطار مجموعة “5+1″ فلا أحد يمكنه التكهن بما سيحدث وماذا ستكون نتيجة هكذا مفاوضات”.

وتابع قائلاً، “لقد قلنا لقادة الدول الأوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة “5+1″ اعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن، اذ لو قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة”.

المصدر: ارنا