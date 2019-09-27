نائب وزير الخارجية الروسي: الوضع المتوتر في منطقة الخليج هو نتيجة لسياسات واشنطن غير المسؤولة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 14:56

نائب وزير الخارجية الروسي: الوضع المتوتر في منطقة الخليج هو نتيجة لسياسات واشنطن غير المسؤولة

منذ 35 mins 27 September، 2019
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