القاء القبض على شخص يعمل على قطع الشجر في حرار

تمكنت فصيلة درك مشمش بأمر من النيابة العامة من القاء القبض على المدعو ز.أ الذي عمل على قطع ما يزيد عن ال50 شجرة سنديان وأشجار صنوبر في خراج بلدته حرار، لاقامة المشاحر وتصنيع الفحم بشكل غير قانوني، بمساعدة شخصين اخرين تمكنا من الفرار، ويجري العمل على تعقبهما لتوقيفهما على ذمة التحقيق.

يشار الى ان محافظ عكار عماد اللبكي يتابع هذا الامر بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية ومع وزارة الزراعة حيث عمل مأمورو الاحراج في المنطقة على زيارة الموقع وتحديد عدد الاشجار المقطوعة وتحرير محضر ضبط في حق المخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام