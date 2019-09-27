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September 27 2019 - 12:52

القاء القبض على شخص يعمل على قطع الشجر في حرار

منذ 9 mins 27 September، 2019
قطع اشجار لزاب في خراج مشمش عكار من قبل مجهولين
لبنان

تمكنت فصيلة درك مشمش بأمر من النيابة العامة من القاء القبض على المدعو ز.أ الذي عمل على قطع ما يزيد عن ال50 شجرة سنديان وأشجار صنوبر في خراج بلدته حرار، لاقامة المشاحر وتصنيع الفحم بشكل غير قانوني، بمساعدة شخصين اخرين تمكنا من الفرار، ويجري العمل على تعقبهما لتوقيفهما على ذمة التحقيق.

يشار الى ان محافظ عكار عماد اللبكي يتابع هذا الامر بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية ومع وزارة الزراعة حيث عمل مأمورو الاحراج في المنطقة على زيارة الموقع وتحديد عدد الاشجار المقطوعة وتحرير محضر ضبط في حق المخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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