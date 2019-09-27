توقيف أخطر المطلوبين في التبانة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي “ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، ولاسيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، والتي ظهرت نتائجها من خلال توقيف العشرات منهم بجرائم مختلفة”.

واضاف “وبنتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وأعمال الرصد والتعقب، وضمن عملية أمنية فائقة الدقة، قامت قوة من المجموعة بفرض طوق أمني في محلة التبانة ومداهمة منزل أحد أخطر المطلوبين والمتورط باشكالات مختلفة أدت الى سقوط أربعة قتلى، فأوقفته في منزله في المحلة المذكورة بتاريخ 25/9/2019 ويدعى:أ. ع. (مواليد 1983/لبناني)، وقد تبين أنه يوجد في حقه مذكرتي توقيف غيابيتين بجرم قتل، وبلاغ القاء قبض بجرم قتل عمدا، وخلاصتي حكم بجرم قتل ومقاومة رجال السلطة ونقل اسلحة وذخائر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام