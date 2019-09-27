الشيخ ياسين: التلاعب بسوق المحروقات والهاتف والقمح يهدد بإشعال الاوضاع

أشاد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين، في تصريح اليوم، بموقف رئيس الجمهورية في الجمعية العمومية في الامم المتحدة، “الذي يعكس التأكيد على الثلاثية الالماسية (جيش شعب مقاومة) وذلك بدعوته واصراره على الدفاع عن لبنان بكل الوسائل في وجه الاعتداءات الصهيونية”.

واكد “ان وحدة الموقف اللبناني هو السلاح الامضى في حفظ الوطن والمواطنين”، مطالبا “بعض الفرقاء بوعي دقة المرحلة التي تشهدها المنطقة هذه الايام”.

وقال “ان حالة الفلتان المالي القائمة هذه الايام والتلاعب بسعر العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية من شأنه أن يزيد هموم المواطنين ويؤدي لعدم الاستقرار الاقتصادي على الصعد كافة”، محذرا من “ثورة جياع تأكل أخضر الفاسدين ويابسهم الذين يتاجرون بالوطن والمواطنين”.

ورأى ان “التلاعب بسوق المحروقات والهاتف والقمح يهدد بإشعال الاوضاع ونزول الناس للشارع للحفاظ على لقمة عيشهم ويعيد الى الذاكرة ما جرى في ايار 1992”.

وندد الشيخ ياسين، بمواقف بعض القوى العربية “التي تستجدي تدخلات اجنبية في المنطقة مع ما يعنيه ذلك من ضرب الاستقرار في المنطقة، ولن يكون اولئك بمنأى عنه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية