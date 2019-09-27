تم تأمين كافة التجهيزات اللوجستية والطبية واللقاحات اللازمة لاستقبال الأهالي عبر ممر أبو ضهور (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 12:54

تم تأمين كافة التجهيزات اللوجستية والطبية واللقاحات اللازمة لاستقبال الأهالي عبر ممر أبو ضهور (التلفزيون السوري)

منذ 26 mins 27 September، 2019
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