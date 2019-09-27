التنظيمات الإرهابية تستهدف عدة نقاط قريبة من ممر أبو الضهور لإرهاب الأهالي الراغبين في الخروج (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 12:54
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
التنظيمات الإرهابية تستهدف عدة نقاط قريبة من ممر أبو الضهور لإرهاب الأهالي الراغبين في الخروج (التلفزيون السوري)
منذ 27 mins
27 September، 2019
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