روسيا ترصد 28 خرقا لوقف لعمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 24 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 28 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 24 خرقا. وقالت الدفاع الروسية، في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: ” الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 28 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات إدلب (8) وحلب (8) واللاذقية (7) وحماة (5)، بينما رصد الجانب التركي 24 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (5) اللاذقية (4) وحماة (9) وحلب (6)”.

وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين ، حيث تم من خلالهما:

– إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى سكان حي القادسية بحلب.

– إيصال 750 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 3.7125 طن إلى سكان قرية اسطامو بريف اللاذقية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2210 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3609.991 طن.

يذكر أنه وفقا لاتفاق سبق وتوصل إليه الطرفان الروسي والتركي فقد تم إعلان “نظام صمت” بمنطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم 31 آب/أغسطس.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية