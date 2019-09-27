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September 27 2019 - 12:54

اعتقال تسعة متطرفين في موسكو بتهمة جمع الأموال لـ” داعش”

منذ 47 mins 27 September، 2019
قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في منطقة موسكو الاثنين بتفكيك خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وقال الكسندر بورتنيكوف مدير الهيئة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة للجنة الثلاثاء "نفذت هيئة الأمن الفدرالية أمس في منطقة موسكو عملية خاصة، وفككت خلية تتكون من منحدرين من آسيا الوسطى، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك باستخدام الانتحاريين، في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وأضاف أن رجال الأمن صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجري في آذار/مارس عام 2018، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في كانون الأول/ديسمبر الحالي.
أخبار دولية - روسيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية الجمعة، أن محكمة في موسكو احتجزت تسعة من أنصار تنظيم “داعش” المحظور، كانوا يجمعون الأموال للإرهابيين في سوريا والعراق. وقالت مساعدة مدير لجنة التحقيق الروسية في موسكو يوليا ايفانوفا، للصحفيين ” تم توجيه تهمة في القضية جنائية بالمشاركة في منظمة إرهابية ودعمها لتسعة أشخاص. وبناء على طلب المحققين تم أخذ تدبيرا وقائيا في شكل احتجاز”، دون تحديد بالضبط متى حدثت الاعتقالات. وأشار المحققين إلى أن تنظيم المجموعة جاء عبر أحد المتهمين، الذي انضم في البداية إلى الإرهابيين في مصر. وعند عودته إلى روسيا في عام 2015، بدأ يبحث عن المال لمساعدة مقاتلي تنظيم “داعش” ( الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا والعراق.

وللقيام بذلك، أنشأ المتطرف مجموعة في أحد تطبيقات الهاتف المحمول، والتي شملت في نهاية المطاف حوالي 30 شخصاً. وتم تحويل الأموال إلى بطاقة منظم المجموعة، الذي قام بعد ذلك بتحويلها إلى الإرهابيين. وأضافت لجنة التحقيق أن “هذه الأموال استخدمت لتمويل الوحدات اللوجستية للمنظمات الإرهابية وكذلك في التحضير لجرائم إرهابية”. هذا وقد جرت عمليات تفتيش واحتجاز واسعة النطاق في موسكو وضواحيها وداغستان وكاباردينو – بلكاريا. وقد أدلى بعض المعتقلين باعترافاتهم بهذا الصدد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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