وسيلة غير متوقعة تساعدك على حرق الدهون

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة “بين ستيت” في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أن نقص النوم لعدة أيام يبطئ حرق الدهون ويزيد من الرغبة في تناول وجبات أكبر.

تتنشط العملية الاستقلابية أثناء النوم، كما تساعد على عملية النمو وحرق الدهون وبناء العضلات والاستشفاء العضلي والعصبي، بحسب مجلة “jlr”.

وشارك في الدراسة التي أجريت في مركز الأبحاث السريرية في ولاية بنسيلفانيا، 10 رجال أصحاء في العشرينات من العمر، بعد أسبوع من النوم لمدة 10 ساعات كل ليلة في المنزل. ونام كل مشارك خمس ساعات لأربع ليالي متتالية في المختبر، كما تم إطعامهم خلال البحث وجبات غنية بالدهون وذات السعرات الحرارية العالية.

ثم بينت عينات لدم المشاركين ارتفاع ملحوظ بنسبة هرمون الأنسولين في الدم، حيث أوضحت أحد مؤلفي الدراسة كيلي نيس “إن النوم لمدة قصيرة، قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة أو السكري أو غيرها من الأمراض الاستقلابية.

النوم السليم يساعد جسمك على القيام بوظائفه وخصوصاً حين تنام قبل الساعة 12 ليلاً وفي الظلام الدامس فيساعد ذلك على إفراز الميلاتونين الذي يريح الجهاز العصبي ويحسن وظائف الجسم، ويمكن أن تفقد وزنك إن كنت تنام 5 ساعات ونصف فقط، ولكن أغلب الوزن المفقود من الكتلة العضلية وليس من الدهون.

المصدر: سبوتنك