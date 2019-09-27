الرئيس عون: لن أترك لبنان يسقط ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة الاوضاع القائمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 10:44

الرئيس عون: لن أترك لبنان يسقط ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة الاوضاع القائمة

منذ 21 mins 27 September، 2019
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