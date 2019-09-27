الرئيس عون: لقاءاتنا أظهرت المكانة العالمية التي يتمتع بها لبنان وحرص الدول على دعمه والمحافظة على استقراره – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2019 - 10:44

الرئيس عون: لقاءاتنا أظهرت المكانة العالمية التي يتمتع بها لبنان وحرص الدول على دعمه والمحافظة على استقراره

منذ 22 mins 27 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة