الرئيس عون: هدفنا إسماع صوت لبنان امام اكبر ملتقى دولي وقد وصلت الرسائل بوضوح وصراحة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 10:44
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الشيخ روحاني: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خرق للقرارات الدولية ويجب وقف بيع الاسلحة للسعودية لتوقف حربها على اليمن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت مؤخرا
الرئيس عون: هدفنا إسماع صوت لبنان امام اكبر ملتقى دولي وقد وصلت الرسائل بوضوح وصراحة
منذ 23 mins
27 September، 2019
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