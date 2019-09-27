الرئيس عون: هدفنا إسماع صوت لبنان امام اكبر ملتقى دولي وقد وصلت الرسائل بوضوح وصراحة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 10:44

الرئيس عون: هدفنا إسماع صوت لبنان امام اكبر ملتقى دولي وقد وصلت الرسائل بوضوح وصراحة

منذ 23 mins 27 September، 2019
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