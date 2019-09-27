الرئيس عون وصل الى بيروت بعد ترؤسه وفد لبنان الى الامم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 10:44

الرئيس عون وصل الى بيروت بعد ترؤسه وفد لبنان الى الامم المتحدة

منذ 24 mins 27 September، 2019
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