مقتل سبعة جنود ماليين في كمين نفذه إرهابيون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 08:24

مقتل سبعة جنود ماليين في كمين نفذه إرهابيون

منذ 23 mins 27 September، 2019
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أخبار دولية - مالي

أعلن ​الجيش المالي​ في بيان، أنّ “مجموعة من القوات المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرّضت لانفجار​ عبوة قبل أن تتمّ مهاجمتها بالسلاح​ الناري من قبل “إرهابيين، ما أدّى إلى مقتل سبعة جنود ماليين”.

يُذكر أنّ شمال مالي وقع في بداية عام 2012 تحت سطوة جماعات مرتبطة بتنظيم “القاعدة”، وسط تعثّر عمليّات الجيش إزاء التمرّد الّذي كانت يقوده الطوارق الّذين يسكنون المنطقة.

وتشتّت هؤلاء إثر بدء عمليّة فرنسيّة في بداية 2013. ولكن منذ ذلك الوقت، انتقل نشاط الجماعات “الارهابية” من شمال مالي إلى وسطها وجنوبها، من ثمّ إلى ​بوركينا فاسو​ و​النيجر​ المجاورين.

المصدر: وكالات

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