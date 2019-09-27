إدارة ترامب تقلص إيواء اللاجئين في الولايات المتحدة

أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديل برنامج إيواء اللاجئين لعام 2020 المالي، ليتقلص عدد المهاجرين الذين يشملهم البرنامج إلى أدنى مستوى له في الفترة الحديثة.

وجاء في بيان بهذا الصدد أن السلطات الأمريكية تتوقع أن يصل عدد طلبات اللجوء إلى أكثر من 368 ألفا في العام 2020 المالي، الذي يبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وتعتزم الإدارة الأمريكية إيواء 18 ألف مهاجر، فيما كان سقف إيواء اللاجئين عند مستوى 30 ألف شخص في عام 2019 المالي، وبالتالي سيتقلص عدد المهاجرين الذين سيحصلون على مأوى في الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريبا.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على أن إيواء اللاجئين سيكون ممكنا فقط في حال وافقت سلطات ولاية معينة والسلطات المحلية على ذلك.

المصدر: وكالات