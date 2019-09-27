مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي في مصر مصطفى كمال الدين.

وأشار المصدر في تصريحات لجريدة “اليوم السابع” المصرية، إلى أن الاستدعاء جاء على خلفية حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المصدر، الخميس، أن: “وزارة الخارجية المصرية استدعت اليوم القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ادعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر”.

وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد وجهت بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا على ما جاء في بيان الرئيس التركى أردوغان يوم أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من أحاديث مرتبطة بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى.

المصدر: اليوم السابع