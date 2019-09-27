الصفدي: قمة أردنية روسية في تشرين الأول/أكتوبر

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن لقاء قمة في شهر أكتوبر، يجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الصفدي ولافروف خلال اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية القمة الأردنية الروسية.

وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية وخصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، “ثمن الصفدي موقف روسيا الثابت في دعم حل الدولتين وشدد على خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوّض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لكبح جماح سلطات الاحتلال وإجراءاتها التي تخرق القانون الدولي وتهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”.

كما أكد الوزيران على أهمية تشكيل اللجنة الدستورية في حل الأزمة السورية، وأشارا إلى أنها “خطوة مهمة على طريق التوصل لحل سياسي للأزمة. وأكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود للبناء على الاتفاق بسرعة وفاعلية للتوصل إلى حل شامل للأزمة ينهي ما تسبب من خراب ودمار يقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها ويخلصها من العصابات الإرهابية ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين”.

المصدر: وكالات