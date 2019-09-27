موقع المنار ينفي ما يتم تداوله حول قرار إغلاق المدارس والجامعات الرسمية والخاصة بسبب أزمة المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2019 - 00:06

موقع المنار ينفي ما يتم تداوله حول قرار إغلاق المدارس والجامعات الرسمية والخاصة بسبب أزمة المحروقات

منذ 2 ساعة 26 September، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة