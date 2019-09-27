#اليمن #حجة: إطلاق 4 صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبهة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 00:06

#اليمن #حجة: إطلاق 4 صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبهة (المسيرة)

منذ 2 ساعة 26 September، 2019
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