تجمع الشركات المستوردة للنفط: يوم غد الجمعة سيكون يوم توزيع عادي للمحروقات

أصدر “تجمع الشركات المستوردة للنفط” في لبنان بيانا أكدت فيه أن يوم غد الجمعة سيكون يوم توزيع عادي للمحروقات.

وجاء في البيان: “بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفد الشركات المستوردة للنفط، واللجنة المكلفة من حاكم مصرف لبنان متابعة الآلية التي ستوضع بالنسبة إلى تغطية الاعتمادات لشراء المحروقات من الخارج، والاجتماع الذي دعا اليه غدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تؤكد الشركات ان يوم غد الجمعة 27 ايلول 2019 هو يوم عمل طبيعي، وسيتم تسليم كل المشتقات النفطية (بنزين، ديزل اويل، غاز سائل بوتان وبروبان)”.

واعلن نقيب أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني وممثل موزعي المحروقات فادي أو شقرا في بيان مشترك، انه “رغم الخسائر التي يتحملها أصحاب المحطات والقطاع برمته، فإن نقابة الصهاريج والشركات المستوردة للنفط وموزعي المحروقات يتواصلون مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يعالج هذا الأمر، وسيكون لنا لقاء قريب معه للحصول النتائج. لذلك، نرجو من الجميع انتظار نتائج هذه اللقاءات، ولسنا معنيين بالإضراب غدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية