غرفة #التحكم_المروري نفت ما يتم تداوله عن قطع للطرقات: زحمة السير سببها التهافت على محطات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 00:06

غرفة #التحكم_المروري نفت ما يتم تداوله عن قطع للطرقات: زحمة السير سببها التهافت على محطات الوقود

منذ 2 ساعة 26 September، 2019
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