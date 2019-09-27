غرفة #التحكم_المروري نفت ما يتم تداوله عن قطع للطرقات: زحمة السير سببها التهافت على محطات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 00:06
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الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: لا يمكن الوثوق بأميركا وأوروبا بتاتاً
الإمام الخامنئي: الأوروبيون يفتقرون للقدرة وينتهجون الفكر الأميركي نفسه ووعودهم فارغة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: يجب على من يطلقون الاتهامات ضد طهران بضرب منشآت نفط سعودية تقديم الأدلة اللازمة
الشيخ روحاني: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خرق للقرارات الدولية ويجب وقف بيع الاسلحة للسعودية لتوقف حربها على اليمن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت مؤخرا
ترامب يعلن منع كبار المسؤولين الايرانيين وأفراد أسرهم وزعيم كوبا السابق راول كاسترو وعائلته من دخول الولايات المتحدة
البنتاغون يعلن نشر 200 جندي وصواريخ باتريوت في السعودية للمساعدة في الدفاع عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية
وزير الحرب الأميركي يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي بأن واشنطن ستساعد الرياض للدفاع عن نفسها
وزير الدفاع الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري على توسيع التعاون العسكري من أجل ارساء أمن واستقرار المنطقة
أمير حاتمي يؤكد اهتمام ايران بإعادة إعمار سوريا ويعتبر أن اسقاط الطائرات المسيّرة الصهيونية تطور بقوّة الدفاع السورية
الدفاع الروسية: المسلحون في منطقة وقف التصعيد بادلب يعيقون عودة النازحين الى المناطق المحررة ونأمل من تركيا مساعدتنا
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 أفراد و5 سفن وشركة مقرها موسكو بزعم نقلهم وقوداً للقوات الروسية في سوريا
مصادر يمنية: اطلاق 4 صواريخ زلزال 1 وقذائف مدفعية على مواقع قوى العدوان في جبهة حيران في حجّة وتحقيق اصابات مباشرة
اعلام العدو: اصابة مجنّدة اسرائيلية بعملية طعن بالبلدة القديمة في القدس واعتقال المنفذ بعد اطلاق النار عليه واصابته
رئيس السلطة الفلسطينية: واشنطن تدعم العدوان الاسرائيلي وجميع الاتفاقيات ستكون منتهية اذا تقرّر ضمّ مناطق غور الأردن
محمود عبّاس: على المجتمع الدولي وضع حدّ للعدوان الاسرائيلي ودعم الاونروا حتى الوصول لحلّ عادل لقضية اللاجئين
لبنان: مجلس الوزراء يقرر عقد جلسة الاثنين لانهاء مناقشة مشروع الموازنة تسبقها جلسة للجنة درس الاصلاحات المرفقة بالمشروع
وزير التربية أكرم شهيب: ما يتم تداوله عن قرار لإغلاق المدارس والجامعات مفبرك وعار عن الصحة والجمعة يوم تدريس عادي
لبنان: نقابة أصحاب محطات المحروقات تعلن الإضراب المفتوح الى حين التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن مطالبها
نقيب أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني وممثل موزعي المحروقات فادي أو شقرا: لسنا معنيين بالإضراب غدا
رئيسة مجلس النواب اتهمت البيت الأبيض بالسعي للتكتم على نص المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب بنظيره الأوكراني
وزير الخارجية الأميركي: كل ما قامت به الخارجية هو في محله تماما بتعزيز العلاقات مع الرئيس الأوكراني ومساعديه
البيت الابيض: وثيقة الكونغرس حول سعي ترامب لتدخل أوكرانيا بانتخابات الرئاسة 2020 تجميع لروايات ومقالات صحافية
رئيس أركان الجيش الجزائري: من يعمل على عرقلة انتخابات الرئاسة سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون
الجزائر: ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون اللذين شغلا منصب رئيس الوزراء خلال رئاسة بوتفليقة لانتخابات الرئاسة
السودان: المجلس الحاكم للبلاد يقرر إغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد البلاد
الجيش المالي: مقتل 7 جنود بانفجار نصبه إرهابيون لقوّة عسكرية وسط البلاد قبل أن تتم مهاجمتها بالسلاح الناري
اندونيسيا: مقتل 20 شخصا واصابة 100 واخلاء أكثر من 2000 آخرين في زلزال قوي بقوّة 6.5 درجات ضرب أرخبيل مولوكو شرق البلاد
فرنسا: اعلان الحداد الوطني الإثنين وفتح أبواب الإليزيه للمواطنين حتى الأحد لتقديم تعازيهم بوفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
غرفة #التحكم_المروري نفت ما يتم تداوله عن قطع للطرقات: زحمة السير سببها التهافت على محطات الوقود
منذ 2 ساعة
26 September، 2019
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