تهافت غير مسبوق على محطات الوقود في لبنان

شهدت محطات الوقود في العديد من المناطق اللبنانية تهافتاً غير مسبوق على تعبئة الوقود، بعد إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب المفتوح، الى حين التوصل لإتفاق مع الدولة بشأن مطالبهم. وقد توقفت السيارات امام المحطات في مدينة صور ومحيطها تنتظر دورها للتزود ولو بما تيسر.

وشهدت بيروت والضواحي، زحمة سير كثيفة بسبب اكتظاظ السيارات على محطات الوقود، فيما أقفلت بعض المحطات ورفعت خراطيمها. وشهدت مدينة بعلبك أيضاً ازدحاماً على محطات الوقود، وكذلك في عكار، حيث اصطفت السيارات بالطوابير أمام محطات الوقود لتعبئة خزاناتها بالبنزين.

وفي منطقة البترون، شهدت المحطات والطرق المؤدية اليها على مسلكي الاوتوستراد والشارع العام في مدينة البترون والقرى والبلدات، زحمة كبيرة، حيث توجه المواطنون لملء خزانات سياراتهم خوفا من انقطاع البنزين نتيجة الاضراب المفتوح.

وشهدت محطات الوقود في منطقة اقليم الخروب اصطفاف أرتال من السيارات على جوانب الطرق وفي وسطها، لا سيما في الطرق العامة، بسبب التهافت على تعبئة المحروقات، الأمر الذي تسبب بزحمة سير خانقة.

وكان رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس قد أعلن الإضراب المفتوح للمحطات اعتبارا من مساء اليوم، وقال إن القرار اتخذ بالأكثرية.

المصدر: الوكالة الوطنية