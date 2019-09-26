نقابة أصحاب محطات المحروقات تعلن الإضراب المفتوح إلى حين التوصل لإتفاق مع الدولة بشأن مطالبها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2019 - 20:36

نقابة أصحاب محطات المحروقات تعلن الإضراب المفتوح إلى حين التوصل لإتفاق مع الدولة بشأن مطالبها

منذ 1 ساعة 26 September، 2019
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