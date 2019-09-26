الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متقدمة (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2019 - 20:36
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الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: لا يمكن الوثوق بأميركا وأوروبا بتاتاً
الإمام الخامنئي: الأوروبيون يفتقرون للقدرة وينتهجون الفكر الأميركي نفسه ووعودهم فارغة
الإمام الخامنئي: لم نغلق باب الحوار مع أي بلد في العالم ما عدا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة
الرئيس التركي: الأدلة المتوافرة لا تشير لضلوع ايران بضرب منشآت النفط السعودية والعقوبات الاميركية لم تحل أبدا أي مشكلة
وزير الحرب الأميركي يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي بأن واشنطن ستساعد الرياض للدفاع عن نفسها
وزير الدفاع الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري على توسيع التعاون العسكري من أجل ارساء أمن واستقرار المنطقة
أمير حاتمي يؤكد اهتمام ايران بإعادة إعمار سوريا ويعتبر أن اسقاط الطائرات المسيّرة الصهيونية تطور بقوّة الدفاع السورية
الدفاع الروسية: المسلحون في منطقة وقف التصعيد بادلب يعيقون عودة النازحين الى المناطق المحررة ونأمل من تركيا مساعدتنا
اعلام العدو: اصابة مجنّدة اسرائيلية بعملية طعن بالبلدة القديمة في القدس واعتقال المنفذ بعد اطلاق النار عليه واصابته
رئيس السلطة الفلسطينية: واشنطن تدعم العدوان الاسرائيلي وجميع الاتفاقيات ستكون منتهية اذا تقرّر ضمّ مناطق غور الأردن
محمود عبّاس: على المجتمع الدولي وضع حدّ للعدوان الاسرائيلي ودعم الاونروا حتى الوصول لحلّ عادل لقضية اللاجئين
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: أعلن موافقة الحركة غير المشروطة على المبادرة الوطنية التي قدمتها الفصائل
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: نشكر حركة حماس على قبول مبادرة الوحدة وإنهاء الانقسام
الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة: أنهينا الإضراب الذي كان امتداداً لمعركة الكرامة الثانية بعد تحقيق مطالبنا
لبنان: مجلس الوزراء يقرر عقد جلسة الاثنين لانهاء مناقشة مشروع الموازنة تسبقها جلسة للجنة درس الاصلاحات المرفقة بالمشروع
تجمّع العلماء المسلمين يشيد بمواقف رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة ويدعو الى متابعة مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي
وزيرة الطاقة ندى بستاني: لبنان سيدخل الخارطة النفطية بحفر البئر الاستكشافية بالرقعة 4 بالمياه اللبنانية أواخر هذا العام
لجنة الدفاع عن المستأجرين تنظم مسيريتين في بيروت وطرابلس للمطالبة بوقف العمل بالقانون الجديد حتى إيجاد خطة سكنية شاملة
لبنان: اطلاق خدمة G5 و public WiFi والتي تؤمن خدمة الانترنت للمسافرين في مطار بيروت الدولي
أميركا: الكونغرس ينشر وثيقة تثبت سعي الرئيس ترامب إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020
البيت الابيض: وثيقة الكونغرس حول سعي ترامب لتدخل أوكرانيا بانتخابات الرئاسة 2020 تجميع لروايات ومقالات صحافية
البيت الأبيض: سنواصل رفض "الهستيريا والتفسيرات الخاطئة" التي يروج لها الديموقراطيون والعديد من وسائل الإعلام
بريطانيا: البرلمان يسقط طلبا حكوميا لتعطيل أعماله 3 أيام للسماح لحزب الوزراء المحافظ بعقد مؤتمره السنوي
رئيس النيجر دعا لإشراك الاتحاد الإفريقي بمساعي حل النزاع الليبي وتفويض أكبر لقوة الامم المتحدة لضرب الارهابيين في مالي
الجزائر: الحبس الموقت لممرضة كوبية لتنضم الى 6 آخرين اثر وفاة 8 رضّع بحريق في مستشفى للتوليد جنوب شرق البلاد
السودان: المجلس الحاكم للبلاد يقرر إغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد البلاد
منظمة الصحة العالمية: وفاة 8 أشخاص بينهم 6 بولاية النيل الازرق من أصل 184 مصابا بداء الكوليرا في السودان
اندونيسيا: مقتل 20 شخصا واصابة 100 واخلاء أكثر من 2000 آخرين في زلزال قوي بقوّة 6.5 درجات ضرب أرخبيل مولوكو شرق البلاد
تركيا: اخلاء المباني والمكاتب والمدارس في زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في مدينة اسطنبول
فرنسا: وفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك عن 86 عاما والذي كان تولّى الرئاسة لمدة 12 عاما ورئاسة الوزراء مرتين
فرنسا: حريق كبير بانفجار في مصنع كيميائي ناجم عن تسرّب زيوت في مدينة روان شمال غرب البلاد
لبنان: نقابة أصحاب محطات المحروقات تعلن الإضراب المفتوح الى حين التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن مطالبها
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متقدمة (ا ف ب)
منذ 2 ساعة
26 September، 2019
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