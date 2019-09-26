وثيقة عميل استخبارات أميركي: البيت الأبيض تدخل بعد مكالمة ترامب واوكرانيا

اظهرت وثيقة شكوى عميل استخبارات نشرت اليوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب المسؤول المجهول الهوية في الشكوى التي نشرها الكونغرس: “تلقيت معلومات من بضعة مسؤولين أميركيين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة اجنبية في انتخابات 2020″، مضيفا أن “مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني وأبلغوه أنهم على الأرجح “شهدوا استغلال الرئيس لمنصبه للحصول على مكسب شخصي”.

المصدر: وكالات