مدير المسجد الاقصى: الشرطة الصهيونية تغلق جميع أبواب المسجد وتمنع الدخول اليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2019 - 16:38

مدير المسجد الاقصى: الشرطة الصهيونية تغلق جميع أبواب المسجد وتمنع الدخول اليه

منذ 12 mins 26 September، 2019
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