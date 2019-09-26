مدير المسجد الاقصى: الشرطة الصهيونية تغلق جميع أبواب المسجد وتمنع الدخول اليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2019 - 16:38
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
مدير المسجد الاقصى: الشرطة الصهيونية تغلق جميع أبواب المسجد وتمنع الدخول اليه
منذ 12 mins
26 September، 2019
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