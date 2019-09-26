العدو الاسرائيلي يعتقل منفذ عملية الطعن في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2019 - 16:38

العدو الاسرائيلي يعتقل منفذ عملية الطعن في القدس

منذ 12 mins 26 September، 2019
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