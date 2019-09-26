العدو الاسرائيلي يواصل ممارساته العدوانية بحق بلدة عزون بالضفة الغربية

تشهد بلدة عزون في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة اقتحامات يومية من قبل قوات العدو الاسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو تجبر أصحاب المحال التجارية في بلدة عزون على إغلاق محالهم وعدم السماح لسكان البلدة من العمل بعد سحب تصاريح العمل الخاصة بعشرات العمال من ابناء البلدة”.

ولفتت المصادر الى ان “اجراءات الاحتلال بحق بلدة عزون تعتبر من سياسة العقاب الجماعي لسكان البلدة جميعا بما يخالف كل الانظمة والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الانسان بالعمل والتنقل بحرية”.

المصدر: وكالة معاً