مروج مخدرات في قبضة الامن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“في إطار العمل على ملاحقة المطلوبين للقضاء والناشطين في مجال تجارة وترويج المخدرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، توفرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول معاودة شخص من أصحاب السوابق نشاطه في مجال ترويج المخدرات.

بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وحثيثة، تمكنت احدى دوريات المكتب من تحديد مكان تواجد المذكور ورقم الهاتف والسيارة المستعملين لهذه الغاية.

بناء على ذلك قامت قوة من المجموعة الخاصة بتوقيفه بتاريخ 18/9/2019 في محلة صربا بالجرم المشهود، ويدعى: ن. س. (مواليد عام 1982/لبناني).ضبط في حوزته /22/ ظرفا ورقيا من مادة الكوكايين معدة للترويج ومبلغ مالي عائد من بيع المخدرات.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.تم اجراء المقتضى القانوني في حقه بناء لاشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام