  ظريف يدعو لمواجهة نهج التفرد على الصعيد الدولي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف “ضرورة التعددية الثقافية ومواجهة نهج التفرد على الصعيد الدولي”. وفي حديثه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في “رابطة الحضارات القديمة” المنعقد في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك الاربعاء، قال ظريف، إن “الفكرة التي تقربنا بعضنا من بعض هي رسالة بسيطة جدا لكنها قوية في الوقت ذاته وهي أن “موضوع الحضارات القديمة” مهم وله علاقة ملحوظة مع عالم اليوم”. وأضاف أن “الحضارات القديمة تشير الى التعددية وفسيفساء المجتمعات البشرية والتي بحد ذاتها ترفض الهيمنة من قبل ثقافة وحضارة واحدة، إذ إن نهج الأحادية وتصور التفوق الثقافي والحضاري أمر يهدد أمن وسلام جميع الشعوب”.

وقال ظريف “إننا بصفة ورثة جميع الحضارات القديمة يجب أن نفخر أن احترام المجتمعات البشرية له جذور عميقة في مجتمعاتنا”. يُذكر أن هذه الرابطة الدولية تضم الدول صاحبة الحضارات التاريخية وهي ايران والعراق واليونان وايطاليا ومصر والصين وارمينيا وبوليفيا والبيرو.

المصدر: وكالة أنباء فارس