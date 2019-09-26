المرشح الرئاسي الأفغاني رحمة الله نبيل: سوف نضغط على طالبان ليجلسوا على طاولة الحوار

وعد المرشح الرئاسي الأفغاني، رئيس الاستخبارات السابق رحمة الله نبيل، أنه سيقوم بالضغط على طالبان في حال انتخابه، موضحاً أنه “سيقوم باستنزاف مجموعة من مواردها، ومنعها من مواصلة العمليات العسكرية في أفغانستان وإجبارهم الجلوس على طاولة الحوار”. وقال نبيل لوكالة سبوتنيك “سوف نستنزف الموارد المالية لطالبان، على سبيل المثل فهم يتلقون 9 مليارات دولار في العام من تهريب المخدرات. مراكز تهريب المخدرات يجب أن تُغلق في الداخل كانت أم في الخارج”. وأشار المتحدث إلى أن برنامجه الرئاسي مدني بطبيعته، بقصد أن حركة طالبان لن تتمكن التهرب من “برنامج السلم الموجود لدينا”.

ومن الجدير بالذكر، أن رحمة الله نبيل كان قد خدم في فترات 2010-2012 و 2013-2015 رئيساً للاستخبارات الوطنية الأفغانية. هذا وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 نيسان/أبريل قبل أن يتم تأجيلها إلى 20 تموز/يوليو، ولكن السلطات الأفغانية قررت، في أذار/مارس الماضي، إرجائها مرة أخرى إلى 28 أيلول/سبتمبر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية