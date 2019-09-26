قتلى في انهيار منجم للذهب في تشاد

أعلن وزير الدفاع والأمن التشادي، اليوم الخميس، أن “العديد من الأشخاص قتلوا ليل الاثنين الثلاثاء في انهيار منجم عشوائي للذهب بشمال تشاد في منطقة تسيطر عليها عصابات ومنقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية”.

ووقع الحادث في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبيستي الخاضعة لحال الطوارئ.

وقال وزير الدفاع والأمن محمد أبالي صلاح “إن منجما انهار، لا يمكنني أن أقول بشكل دقيق كم عدد القتلى لكن العديد من الأشخاص يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام