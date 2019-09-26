رغم الحظر .. الميزان التجاري الايراني يسجل فائضا

اعلن مدير عام مصلحة الجمارك الايرانية “مهدي ميراشرفي” أن الميزان التجاري الايراني سجل خلال 5 اشهر فائضا بمقدار 100 مليون دولار رغم الحظر الاميركي المفروض على البلاد.

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها امس الاربعاء الى جمرك “رازي” في مدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران أوضح ميراشرفي أن صادرات ايران من مختلف انواع السلع عبر الجمارك بلغت 17 مليارا و 800 مليون دولار خلال 21 مارس /آذار حتى 21 اغسطس /آب 2019 في مقابل واردات بـ 17 مليارا و 700 مليون دولار، اي بفائض 100 مليون دولار.

المصدر: وكالة انباء فارس