“التقدمي الإشتراكي” ينفي الكلام المنسوب لوليد جنبلاط

نفت مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” كل الكلام المنسوب لرئيس الحزب وليد جنبلاط. ودعت “للتدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره”.

وقالت المفوضية في بيان لها الاربعاء “مرة جديدة يتم فبركة روايات نقلا عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله مجموعات الواتس آب وبعض وسائل الإعلام ويتضمن كلاما مختلقا عن قوى سياسية وأحزاب وجهات محلية وخارجية”.

وتابعت المفوضية “ننفي نفيا قاطعا كل الكلام المنسوب لجنبلاط”، ودعت “وسائل الإعلام للتدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام