الاسرى يفرضون شروطهم على السجان الصهيوني

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أن “اتفاقا تم بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات السجون الإسرائيلية مساء الأربعاء، تعهدت فيه إدارة السجون البدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح غد الخميس”.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “الاتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين الى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام اسبوعيا بدأ من الأحد المقبل”.

وأضافت الهيئة أن “من بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوما، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، واللذين تم نقلهم من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها الى سجن نفحة وعزل سلمون وغيرها من سجون”.

وأشارت الهيئة الى أن “الأسرى المضربين سيواصلون إضرابهم غدا، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها تخفيض وإزالة اجهزة التشويش بدءا من صباح الغد”.

المصدر: فلسطين اليوم