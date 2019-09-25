الرئيس عون التقى الرئيسين الايراني والايرلندي

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد القاء كلمة لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة، لقاءاته مع عدد من الرؤساء والمسؤولين الدوليين.

والتقى الرئيس عون الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني حيث جرى التطرق الى العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وبحث الرئيس عون مع رئيس ايرلندا مايكل هيغينز، بحضور الوفدين اللبناني والايرلندي، العلاقات بين البلدين، وكان تأكيد على ضرورة تعزيزها في كافة المجالات.

وأجرى الرئيسان عون وهيغينز جولة أفق تناولت التطورات في المنطقة، وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي تلعبه الكتيبة الايرلندية، وحيا العسكريين الايرلنديين المشاركين في “اليونيفيل” الذين يتجاوز عددهم 465 عنصرا، كما حيا “ارواح 47 شهيدا ايرلنديا سقطوا على ارض الجنوب خلال فترة عملهم مع اليونيفيل”.

ثم التقى الرئيس عون الممثل السامي للامم المتحدة لتحالف الحضارات ميغل انخل موراتينوس الذي هنأ الرئيس عون على الثقة الدولية بلبنان، والتي تمثلت بتصويت، وبشبه اجماع في الامم المتحدة، على مبادرة الرئيس عون بإنشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” في لبنان.

وقال موراتينوس إن “من صلب مهامه المكلف بها من الامين العام للامم المتحدة هو تشجيع الحوار بين الحضارات وكل ما يساهم في تعميم ثقافة السلام والتعاون بين الدول، ومن خلال مسؤوليتي الجديدة يمكن للبنان التعاون مع مكتبي من اجل المساعدة لإنشاء هذه الاكاديمية لا سيما لناحية وضع البرامج والاسس في مجالي الثقافة والتربية”.

المصدر: الوكال الوطنية للاعلام