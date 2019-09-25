الحكومة اللبنانية واصلت البحث في مشروع موازنة 2020

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة الاربعاء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، حيث جرى البحث في مشروع موازنة العام 2020.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة “تابع مجلس الوزراء اليوم مناقشة بنود الموازنة، وقد دخلنا تفصيليا في موازنات بعض الوزارات، حيث أنجز البعض منها”، وتابع “غدا، سنعقد جلسة أخرى عند الرابعة عصرا”، واضاف “أهم القرارات التي اتخذناها اليوم هي تكليف وزير المالية، بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة”.

ولفت الجراح الى ان “القرار الثاني فيقضي بتكليف وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل افيوني، إعداد تصور عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها”، وتابع “القرار الثالث الذي اتخذه مجلس الوزراء يقضي بتكليف وزير المالية إعداد تصور عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة”.

وقال الجراح إنه “في موضوع ملف تجميع لمدارس، كُلف وزير التربية والتعليم العالي إنجاز هذا الملف، وهو أنجز حتى الآن تجميع 35 مدرسة عدد تلاميذها تحت الخمسين تلميذا”، وتابع “كذلك تجميع دور المعلمين بحيث يكون لكل محافظة دار معلمين واحد لتدريب أساتذة التعليم الأساس في المدارس الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام