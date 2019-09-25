الحركات المسلحة ستطلب تفويضاً من الاتحاد الإفريقي لإنشاء منبر لتحقيق السلام في السودان

أعلنت الجبهة الثورية السودانية، عن رغبتها طلب من الاتحاد الأفريقي، بالحصول على تفويض لإنشاء منبر لتحقيق السلام في السودان، يشارك خلاله بعض الدول الإقليمية والدولية.

وجاء في بيان صحفي للجبهة الثورية، اليوم الأربعاء، أنها” قامت بإكمال مناقشة الجوانب الفنية للمنبر، الذي يستضيف مفاوضات السلام وكيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها”.

وأشارت الجبهة إلى نيتها لدخول انتخابات عقب الفترة الانتقالية، قائلة إننا” مدركين للمناخ الجديد الذي صنعته الثورة والهدف الإستراتيجي للجبهة الثورية في الانتقال من الحرب إلى السلام والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد وتحول الجبهة الثورية إلى كتلة قادرة على المنافسة الانتخابية وتأتي برضا الناس”. وكشفت الجبهة الثورية، بانها” قد قررت إرسال وفد عالي المستوي للخرطوم لتعزيز الثقة، وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالحها الفعلية”.

وشددت الجبهة الثورية بأن” السلام هو المدخل الحقيقي لتحسين شروط الحياة المعيشية وإصلاح الاقتصاد وتعافي النسيج الوطني السوداني وإعادة هيكلة القطاع الأمني وإصلاح العلاقات الخارجية، ولذا فإن دعم شعبنا لهذه العملية أمر لا غني عنه”. الجدير بالذكر، بأن مدنية الإسكندرية استضافت في الفترة 21-25 من الشهر الجاري، مباحثات الجبهة الثورية حول مستقبل تحقيق السلام برعاية مصرية.

وكانت السلطة الانتقالية في السودان قد ألغت أحكاما بالإعدام وإطلاق سراح بعض أعضاء الحركات المسلحة في سجون البلاد بناء على مباحثات العاصمة جوبا لبناء الثقة بين السلطات السودانية والحركات المسلحة.

المصدر: سبوتنيك