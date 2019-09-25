المتحدث بإسم الجيش اليمني: حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة الرئيس المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 21:28

المتحدث بإسم الجيش اليمني: حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة الرئيس المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى

منذ 9 mins 25 September، 2019
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