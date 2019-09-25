المتحدث بإسم الجيش اليمني: حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة الرئيس المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 21:28
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني من الأمم المتحدة: ارفعوا العقوبات كي يفتح الطريق أمام الحوار
الشيخ روحاني: أعلن عن "تحالف الأمل" لحفظ أمن مضيق هرمز الذي يقوم على عدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
الشيخ روحاني: أمن المنطقة يكون بخروج القوات الأمريكية وليس بشراء اسلحتها وأمن السعودية يتحقق بوقف العدوان على اليمن
وكالة فارس: جونسون وماكرون يطالبان الشيخ روحاني خلال اجتماعهما به بعقد لقاء مع ترامب أثناء زيارته إلى نيويورك
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه الثاني بالشيخ روحاني: أعتقد أن الظروف تهيأت لبدء حوار بين قادة إيران وأميركا
رئيس الوزراء الباكستاني: نلعب دور الوسيط لحلحلة التصعيد مع إيران بطلب من ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رئيس الجمهورية من الأمم المتحدة: التزامنا بالقرار 1701 لا يلغي حقنا في الدفاع عن نفسنا وأرضنا بكل الوسائل
العماد ميشال عون: أناشد زعماء العالم العمل على إعادة اللاجئين إلى سوريا بعد توافر شروط العودة الآمنة
قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا استمعت لشهادات دفعة جديدة من الأسرى المحررين في قضية العميل عامر الفاخوري
مراسل المنار: قوة صهيونية نفذت عملية بحث خارج السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان
المجلس الدستوري رد طعن يحيى مولود بنيابة ديما جمالي في انتخابات طرابلس الفرعية
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن يعلن تقديم طلب للرئيس بري بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف الخليوي
ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا للمنار: ندعو حاكم مصرف لبنان للتدخل لضبط عمل الصرافين في الاسواق
الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعتصمون للمطالبة بإقرار ملف التفرغ الحالي لإعادة الأمور الى نصابها القانوني
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس دونالد ترامب بسبب اتصاله بدولة أجنبية
رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي: ترامب عرض أمننا القومي للخطر وهناك أدلة قد ترقى إلى عزله
آ ف ب: ترامب طلب من الرئيس الاوكراني إجراء تحقيق في شأن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن
ترامب : لم أمارس أي ضغط على الرئيس الأوكراني بشأن قضية بايدن وما أثير بشأن المكالمة بيننا تعتريه أكاذيب وشائعات
مجلس العموم البريطاني يعقد اليوم أولى جلساته عقب رفض المحكمة العليا قرار جونسون تعليق عمل البرلمان
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا ويلتقي نظيره الرئيس فلاديمير بوتين
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا اتفقوا على المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر المجتمع الدولي من ممارسة أية ضغوط على أطراف العملية السياسية في سوريا
إرهابيو جبهة النصرة يطلقون الرصاص على الأهالي لمنعهم من الخروج عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي
رئيس الكيان الصهيوني يكلف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اثر اقتحامها مدينة رام الله المحتلة
قوات العدو تقتحم بلدة "بيرزيت" في رام الله المحتلة وتداهم سكن الطلبة الفلسطينيين وتعتقل 3 منهم
قوات الإحتلال تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي و7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: جرح مستوطنة في عملية طعن بالقرب من مستعمرة مكابيم بالقرب من رام الله
رئيس العراق برهم صالح: استقرار العراق مصلحة للجميع ولن يكون منطلقاً للهجوم على أي بلد في المنطقة
رئيس المجلس الأعلى اليمني مهدي المشاط: تعاطي السعودية مع مبادراتنا لم يكن مسؤولاً وجاهزون للسلام بقدر جهوزيتنا للحرب
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة
ائتلاف 14 فبراير: مجزرة الضالع الشنيعة تكشف من جديد الوجه السعودي الأميركي الإرهابي والدموي
رويترز: ارامكو السعودية تطلب من بنوك تقديم مقترحات بشأن قرض لتمويل مشروع بقيمة مليار دولار
مجلس الوزراء يواصل دراسة مشروع موازنة 2020:
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
المتحدث بإسم الجيش اليمني: حصيلة غارات العدوان منذ اعلان مبادرة الرئيس المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى
منذ 9 mins
25 September، 2019
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