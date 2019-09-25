﻿لافروف يبحث مع بومبيو عدم إصدار تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الروسي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأميركي، مايك بومبو، سيبدأ بمسألة عدم إصدار تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الروسي، للمشاركة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في برنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا – 1” التلفزيونية: “بالطبع، أعتقد أن الاجتماع بين لافروف وبومبو، سيبدأ من هذه النقطة [عدم إصدار تأشيرات]، لأن هذا فشل غير مسبوق من جانب الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها كدولة مضيفة. هذه ليست مسألة علاقات بين روسيا وأميركا، إنها قضية علاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة”.

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمتد من 24 إلى 30 أيلول/سبتمبر في نيويور، موضحة أن ادعاءات الجانب الأميركي حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أي أساس، حيث تم تقديم الوثائق في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأميركيون.

المصدر: سبوتنيك