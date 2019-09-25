جابر: تم نقل 35 مليارا من حساب 2018 الى حساب جمعيات ذوي الحاجات الخاصة بتوافق كل الكتل

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، تعليقا على الضجة المثارة حول تحويل 35 مليار ليرة من أصل 200 مليار مرصودة في 2018 و2019 لدعم قروض الاسكان ولم تستعمل: “تقرر نقل هذا المبلغ في موازنة عام 2019 في الهيئة العامة، وتم التصويت على هذه المادة بالاجماع بعد ان اطلق وزير الشؤون الاجتماعية الصرخة في شأن المؤسسات الاجتماعية التي تهتم بذوي الحاجات الخاصة”.

أضاف: “هذه الجمعيات زارتني الاحد، وأعلنت أنها على شفير الافلاس ورمي ذوي الحاجات الخاصة في الشارع، نظرا للازمة المالية التي تعانيها، ولأن التوصية التي صدرت في موازنة عام 2019 غير قابلة للتطبيق، نظرا للطريقة التي صدرت بها. وعلى هذا الاساس، وقع 10 نواب اقتراح القانون بعد توافق الكتل عليه، وتم اقراره في الجلسة الاخيرة بشبه اجماع”.

وتابع: “هذه المبالغ لا تذهب لتمول قروض الاسكان، بل لدعم فوائد هذه القروض التي تقدمها المصارف، وحين أوقف مصرف لبنان القروض المدعومة في موازنة 2018، وضعنا 100 مليار لدعم القروض، إلا أن المصارف لم تتفق مع المؤسسة العامة للاسكان على تقديم هذه القروض. كما ان المصارف اليوم لا تقدم قروضا سكنية وخاصة بالليرة اللبنانية. وعليه، لا يوجد قروض كي يتم دعمها. كما ان هذه الاموال غير مستعملة، وكي لا تتم زيادة العجز في الموازنة، تم نقلها من الحساب عام 2018 الى حساب جمعيات ذوي الحاجات الخاصة في 2019 بتوافق كل الكتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام