حسن خليل التقى وفدا من بشري شكره على تشكيل لجنة لترسيم الحدود في القرنة السوداء

التقى وزير المال علي حسن خليل، في مكتبه في الوزارة، اليوم، وفدا من بشري ضم: النائب جوزيف اسحق، مدير مكتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” طوني الشدياق، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز ومحامي البلدية عبدو لحود. وأبلغ الوفد الوزير حسن خليل “تقدير نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق لتحرك دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من أجل المساعدة في إنهاء المشكلة الدائرة في منطقة “القرنة السوداء” بما تمليه القوانين المرعية الإجراء”.

كما شكر الوفد باسم نائبي قضاء بشري وفاعليات مدينة بشري الوزير حسن خليل على سرعته في “تشكيل لجنة لترسيم الحدود ما بين أقضية بشري، زغرتا والضنية – المنية بدءا من “حقل سمارة”، باعتبار أن نائبي قضاء بشري يشددان على أن الحل الوحيد للخلاف الدائر في تلك المنطقة، والذي يعود عمره لعشرات السنوات، هو باعتماد القانون كحكم بين الأهل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام