الرئيس روحاني: امن السعودية يتحقق بوقف العدوان على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 19:48

الرئيس روحاني: امن السعودية يتحقق بوقف العدوان على اليمن

منذ 1 ساعة 25 September، 2019
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