عون: اناشد زعماء العالم العمل على اعادة اللاجئين الى سوريا بعد توفر شروط العودة الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2019 - 18:04

عون: اناشد زعماء العالم العمل على اعادة اللاجئين الى سوريا بعد توفر شروط العودة الآمنة

منذ 18 mins 25 September، 2019
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